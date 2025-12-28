Emiten recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, emite medidas preventivas para reducir riesgos durante esta temporada invernal. Las bajas temperaturas incrementan la posibilidad de enfermedades respiratorias, por lo que se recomienda mantener ventanas, puertas y dormitorios en buen estado, con sellos adecuados que ayuden a conservar el calor sin impedir la ventilación. Una correcta circulación de aire es esencial para evitar humedad excesiva, acumulación de gases y la propagación de virus.

La Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil informa que en esta época es frecuente el uso de calentadores y chimeneas; sin embargo, un manejo inadecuado puede provocar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono. Antes de utilizar cualquier equipo, es importante revisar que no tenga cables dañados ni acumulación de polvo en rejillas, parrillas o bobinas, ya que estos factores pueden generar sobrecalentamiento o fallas. Los calentadores eléctricos no deben colocarse en sitios húmedos como baños o cocinas, ni cerca de papel, cartón o telas. Además, deben mantenerse bajo supervisión constante y nunca dejarse encendidos dentro de dormitorios.

Para evitar intoxicaciones, se recomienda no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar la casa, no dormir cerca de ningún tipo de calentador y ventilar adecuadamente los espacios con equipos de combustión. El monóxido de carbono es un gas sin color ni olor que puede causar mareos, desorientación o incluso la muerte, por lo que resulta indispensable asegurarse de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas y seguir siempre las instrucciones de uso y mantenimiento de cada aparato.

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, reitera su compromiso con la seguridad y bienestar de todas las familias poblanas. Adoptar estas medidas permite prevenir accidentes y proteger la salud durante la temporada de frío. Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y a actuar con responsabilidad para reducir riesgos en los hogares.

Te recomendamos: