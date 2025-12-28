SSP detiene a tres hombres armados con un vehículo robado

Mediante el sistema de videovigilancia con conexión al C5i y derivado de diversas acciones operativas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a tres hombres armados y en posesión de un vehículo con reporte de robo.

A través del monitoreo inteligente de las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), se detectó que una camioneta Nissan X-Trail de color blanco, con reporte de robo, circulaba sobre Periférico Ecológico a la altura de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar del municipio de Coronango.

De inmediato, elementos de la Policía Estatal Preventiva implementaron un operativo que dio como resultado el aseguramiento de la unidad y la detención de Eber N. de 33 años, Marcos N. de 26 años y Javier N. de 20 años, quienes además portaban ilegalmente un arma de fuego y 20 cartuchos útiles.

Con base en labores de investigación e inteligencia, se tomó conocimiento de que los ahora detenidos podrían estar relacionados con robos contra Tiendas 3B, por lo que se exhorta a la ciudadanía a que, en caso de reconocerlos, formalice su denuncia ante la autoridad ministerial.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la SSP, fortalece los esquemas tecnológicos y operativos a fin de proteger el patrimonio de las y los poblanos.

