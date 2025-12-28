Pepe Chedraui integra más de 894 Senderos de Paz en la capital

Durante este 2025, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, consolidó la integración de más de 894 Senderos de Paz mediante la modernización del alumbrado público con la estrategia Puebla Brilla, en distintos puntos de la capital, garantizando la iluminación de espacios para fortalecer la seguridad, la convivencia y el bienestar de las y los poblanos.

Este esfuerzo se traduce en una intervención integral en parques y jardines, espacios que hoy cuentan con iluminación renovada que permite su uso seguro durante más tiempo, fomentando la convivencia comunitaria, el deporte y la apropiación positiva del espacio público.

De igual forma, se han priorizado senderos que llegan a escuelas y templos, sitios de alta afluencia social que ahora cuentan con mejores condiciones de iluminación, brindando mayor seguridad a estudiantes, familias y comunidad en general. Estas acciones fortalecen la vida cotidiana y promueven entornos más seguros desde la prevención.

Los paraderos urbanos, mercados y centros de asistencia médica también forman parte de esta estrategia, garantizando trayectos mejor iluminados y espacios funcionales que permiten a la ciudadanía desplazarse con mayor confianza, especialmente durante horarios nocturnos.

Con estas acciones, el alcalde Pepe Chedraui refrenda su compromiso de construir Senderos de Paz a través de servicios públicos eficientes, donde la luz no solo ilumina calles y espacios, sino que genera confianza, cohesión social y una ciudad más humana, segura y viva para todas y todos.

