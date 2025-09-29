Activan protocolos por caída de árboles tras lluvias en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, activó protocolos de atención tras las lluvias registradas durante la noche, que provocaron la caída de árboles en tres puntos distintos, sin reporte de personas lesionadas.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Parques, se llevaron a cabo labores de retiro de troncos y ramas en las colonias Plazas Amalucan, La Providencia y Sada Monsanto, con el objetivo de garantizar la movilidad y seguridad de vecinas, vecinos y transeúntes.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) para este fin de semana en Puebla, generadas por la circulación ciclónica en niveles medios y altos, el sistema frontal número 4, canales de baja presión y la entrada de humedad del Pacífico y Atlántico.

Se espera que las lluvias continúen durante sábado y domingo, con probabilidades del 60% y alta humedad del 87%, lo que puede causar acumulaciones de agua en zonas bajas como los cauces del Río Atoyac. Además, se prevé formación de niebla debido a condiciones de punto de rocío de 14 °C.

🔹 Río Atoyac presenta un flujo 40% más alto de lo habitual

🔹 Canal de Álamos alcanza el 80%.

🔹 Alseseca se mantiene en nivel moderado (30%)

🔹 Vasos reguladores al 50% de su capacidad

— Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (@SGyDU_Puebla) September 29, 2025

