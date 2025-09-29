Lluvias en Puebla causan inundaciones, apagones y caída de árboles

La fuerte lluvia de este domingo provocó afectaciones en varios puntos de la capital poblana, incluyendo calles inundadas, apagones y encharcamientos.

En el sur de la ciudad, vecinos reportaron un apagón tras la caída de un rayo en zonas como Lomas de Angelópolis y Las Ánimas, afectando clústers como Capellanía, Aguascalientes, El Deseo y Zacatecas. La falta de luz también se extendió a puntos de Ocoyucan, San Andrés Cholula y colonias colindantes de Puebla capital, por lo que habitantes solicitaron la intervención de autoridades para restablecer el servicio.

#ReporteCiudadano ⚡ Habitantes de Las Ánimas y Lomas de Angelópolis reportan múltiples apagones tras la lluvia de este domingo en Puebla. pic.twitter.com/KIiFNV0vth — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 29, 2025

Se registraron caídas de árboles en colonias como La Providencia, La Ciénega, Joaquín Colombres, Sedamonsantos, y en la unidad habitacional Cuauhyocan en Chachapa, Amozoc, así como en la colonia Casa Blanca. Vecinos y elementos de seguridad trabajan para retirar las ramas y liberar la circulación.

Diversos vehículos, tanto de transporte público como particulares, quedaron varados en lugares como Bulevar Esteban de Antuñano, Bulevar Norte, Parque Ecológico, Circuito Juan Pablo II, Bulevar Cadete Vicente Suárez, Puente de Amalucan y Bulevar Municipio Libre, donde personal de Protección Civil municipal atendió la situación.

🧹 El @Gob_Puebla a través de esta Coordinación realizó labores de limpieza de coladeras en la colonia Villa Posadas para permitir el desfogue del agua, debido a que en la zona se registró una inundación.



✅ El lugar quedó sin riesgo para la población. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/pUknJZv4OT — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 29, 2025

La lluvia también trajo granizo en sectores como Zavaleta y Forjadores, lo que provocó que varios automóviles quedaran varados sobre Periférico-Ecológico debido a la nula visibilidad. Algunos conductores tuvieron que detenerse en distintos puntos para evitar accidentes. Nuevamente, se reportaron vehículos varados en el puente nuevo frente a la Central de Abastos, sobre la carretera Vía Corta a Santa Ana.

Además, la precipitación derribó techos de lámina en San Pablo Xochimehuacan y causó el colapso de la barda del Bachiller Rafael Ramírez, en Infonavit La Ciénega, zona Movimiento Obrero.

#Puebla ☁️ Continúan las lluvias intensas sobre la capital poblana, en algunas partes ya comenzó a llover, por lo que poblanos se abrigan y sacan paraguas para cubrirse de la lluvia.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/9s21ngsCDn — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 29, 2025

El sábado también se cayó el cielo

La intensa lluvia que cayó la tarde-noche del sábado dejó severas afectaciones e inundaciones en calles de la capital poblana y causó daños materiales en municipios vecinos como Cuautlancingo y Coronango.

El fenómeno se registró cerca de las 16:30 horas y se mantuvo por aproximadamente 40 minutos. Vecinos alertaron en redes sociales sobre autos atrapados bajo el Puente FINSA, a la altura de la autopista en el tramo hacia el parque industrial.

En la zona del Puente de México, en Puebla, las calles quedaron completamente inundadas, situación similar a la registrada en el Puente de Los Ángeles, en Coronango.

En Geovillas San Jacinto, Cuautlancingo, varios vehículos quedaron prácticamente atrapados bajo el agua, mientras que en el Conjunto Habitacional Misiones de San Francisco, en Coronango, el parque y sus juegos también resultaron afectados.

En la capital, personal de Protección Civil y autoridades estatales implementaron un operativo para atender la caída de seis árboles en distintos puntos de la ciudad, sin que se reportaran personas lesionadas.

