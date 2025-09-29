Asesinan a dos hombres dentro de una recicladora en Juan C. Bonilla

Un par de hombres fueron víctimas de una ejecución doble en Juan C. Bonilla, donde se investiga el caso como posible ajuste de cuentas o ataque directo.

Las víctimas fueron encontradas dentro de un automóvil y una oficina de una empresa de reciclaje ubicada en la carretera México-Puebla con altura del kilómetro 95.5, donde trabajadores del negocio llegaron a encontrar la escena del crimen.

Los civiles llamaron al 911, reportaron lo ocurrido y personal de la Policía Municipal; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Defensa Nacional llegaron hasta el sitio donde ampliaron un perímetro de resguardo.

Por otra parte, familiares de las víctimas, de quienes hasta ahora no se ha reportado su identidad, llegaron hasta la recicladora donde insistían con ingresar. No obstante, poco después, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó para realizar el levantamiento de cadáver y pesquisas de ley.

Aunque hasta ahora no existe una versión oficial sobre lo ocurrido, se presume que este caso podría ser parte de un ajuste de cuentas o ataque directo, sin embargo, se espera que sea la propia Fiscalía quien esclarezca lo ocurrido.

