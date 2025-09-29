San Andrés Cholula presenta danza del Xochipitzáhuatl en el Huey Atlixcáyotl

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la participación de San Andrés Cholula en el Festival Huey Atlixcáyotl 2025 en Atlixco, uno de los encuentros culturales más relevantes del estado que reúne tradiciones y danzas de diversas comunidades poblanas.

Durante el festival, el municipio presentó la danza del Xochipitzáhuatl, una expresión ancestral que simboliza la unión y la riqueza cultural de la región. La participación de San Andrés Cholula refuerza el compromiso de preservar y difundir el patrimonio inmaterial, fortaleciendo la identidad de las y los poblanos.

Con estas acciones, la comuna contribuye a mantener vivas las costumbres que dan sentido a la historia y al presente de las comunidades.

