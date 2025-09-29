Bad Bunny estelarizará el medio tiempo del Super Bowl LX

La NFL confirmó oficialmente que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El anuncio se realizó durante el partido de Sunday Night Football entre Dallas Cowboys y Green Bay Packers, mediante un video donde el artista puertorriqueño aparece sentado en un poste de gol mientras suena su éxito “Callaíta” de fondo.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convierte así en el primer hombre latino en solitario en protagonizar el show principal del medio tiempo, considerado uno de los eventos musicales más vistos a nivel global.

La decisión de Bad Bunny de limitar su gira 2025 a una sola fecha en Estados Unidos responde directamente a sus críticas abiertas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En declaraciones a la revista I-D, el artista expresó: “Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de que la jodida ICE, porque en Estados Unidos ellos podían estar afuera”.

Bad Bunny llega a este escenario tras consolidarse como uno de los artistas más escuchados en Estados Unidos, con su álbum “Debí Tirar Más Fotos” debutando en el número uno del Billboard 200 y su sencillo homónimo acumulando más de 12 millones de reproducciones diarias en el país.

La elección de Bad Bunny marca un cambio significativo en la tradición del Super Bowl, que en ediciones recientes ha contado con artistas como Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Maroon 5 y Bruno Mars.

El espectáculo promete ser uno de los más comentados de la década, consolidando la creciente influencia de la música latina en la cultura mainstream estadounidense.

estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos. — Benito Antonio (@sanbenito) September 29, 2025

Te recomendamos: