AJ Styles anuncia su retiro de la lucha libre para 2026

El luchador estadounidense AJ Styles anunció que 2026 será su último año como luchador activo y confirmó su retiro de los encordados, de acuerdo con sus declaraciones para el medio Tokyo Sports.

“The Phenomenal” (El Fenomenal) comentó que podría participar en WrestleMania 42 en Las Vegas, aunque la WWE aún no ha oficializado ningún combate hasta el momento.

Aseguró que prefiere retirarse cuando aún está en buena forma física para dejar una imagen favorable ante sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

El veterano también expresó su interés en seguir vinculado con la WWE con el objetivo de ayudar a desarrollar jóvenes talentos. Sin embargo, aún no tiene definido su futuro fuera del ring.

Allen Neal Jones, su nombre real, debutó en la lucha libre profesional en 1998 en Georgia, Estados Unidos. Con una carrera de más de 26 años, es considerado uno de los mejores luchadores del mundo.

El anuncio de su retiro coincide con la gira de despedida de John Cena, quienes pondrán fin a su histórica rivalidad en el próximo evento Crown Jewel 2025.

