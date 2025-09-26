Sergio Busquets colgará las botas al final de la temporada 2025

El mediocampista y exfigura del FC Barcelona y España, Sergio Busquets, anunció que se retirará del fútbol al finalizar la temporada 2025 con el Inter Miami en la MLS.

A sus 37 años, expresó en un video en redes sociales sentirse feliz, orgulloso y agradecido por casi 20 años de carrera profesional. Declaró que el fútbol le regaló experiencias únicas junto a grandes compañeros.

“Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita“, manifestó el futbolista español en cuenta de Instagram.

Busquets fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con España, además de ganar nueve ligas españolas y tres Champions League con el FC Barcelona. Llegó al Inter Miami en 2023, siguiendo los pasos de Lionel Messi.

El mediocampista forma parte del grupo conocido como los “Cuatro Fantásticos”, que incluye a sus compañeros Jordi Alba y Luis Suárez, quienes están en la recta final de sus carreras en Estados Unidos.

El Inter Miami y Busquets buscarán su primer título de la MLS esta temporada, que terminará con una final a partido único el próximo 6 de diciembre. Con cinco partidos aún de fase regular, el equipo ya está calificado para los playoffs.

