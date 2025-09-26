Cuautlancingo inicia segunda etapa de entrega de calentadores solares

El Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inició en el barrio El Alto la segunda etapa de la entrega de calentadores solares, programa que será permanente durante su administración.

Con una inversión de más de tres millones de pesos, en esta fase se entregarán 174 unidades, beneficiando a más de 700 personas.

El edil expresó que el objetivo es impactar positivamente la economía de las familias e invitó a los ciudadanos a inscribirse al programa a través de los canales oficiales del ayuntamiento. “La finalidad es que logremos integrar a la mayor cantidad posible de personas, ya sea en esta etapa o en las subsiguientes, para aminorar el rezago y las carencias de la comunidad”.

“Este es un programa más en beneficio de las familias, pues vamos a estar entregando calentadores en la cabecera municipal, las juntas auxiliares y las inspectorías. En el gobierno de Cuautlancingo estamos haciendo las cosas bien y quiero hacer hincapié en que no se nos va a olvidar la responsabilidad que adquirimos desde el 15 de octubre; no al olvido y al abandono de nuestro pueblo”.

