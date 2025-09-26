PSI Puebla pide reforma electoral para presupuesto equitativo

El partido local, Pacto Social de Integración (PSI), pugnará por una reforma electoral para acceder a un presupuesto equitativo en Puebla, al considerar que la distribución actual de prerrogativas es inconstitucional.

La dirigente estatal, Nadia Navarro Acevedo, criticó que su partido solo obtendrá 7 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2026, mientras que Morena tendrá más de 35 millones.

En conferencia de prensa precisó que, por no contar con un representante en el Congreso del Estado, solo pueden acceder al 2 por ciento de la bolsa de recursos que obtienen los partidos.

En ese sentido, criticó que otros partidos locales como Nueva Alianza y Fuerza por México sí gocen del 30 por ciento del presupuesto total, a pesar de haber obtenido menos votos que PSI en las elecciones de 2024.

Por lo anterior, consideró que se debe reformar la Ley General de Partidos Políticos para que todos accedan al 30 por ciento de prerrogativas de forma igualitaria, aunque no cuenten con un diputado local.

Además, Navarro Acevedo se pronunció a favor del recorte de financiamiento público a partidos dentro de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero garantizando una distribución equitativa.

“La Constitución no obliga a los partidos a tener una representación en el Congreso para acceder al 30 por ciento que es igualitario; la Ley General de Partidos, sí; se limitan los derechos del PSI”, explicó.

Te puede interesar: Morena no logrará afiliar a un millón de militantes en Puebla en 2025

#Puebla 🗣️ El partido local PSI (@PueblaPSI) pugnará por una Reforma Electoral que les permita acceder a un presupuesto equitativo en Puebla, al considerar inconstitucional la distribución de prerrogativas.



La dirigente estatal, @Nadia_NavarroA, criticó que su partido sólo… pic.twitter.com/lO4ors5ZLV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 26, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: