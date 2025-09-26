Atienden socavón en Bello Horizonte; un vehículo cayó en el hundimiento

Vecinos reportaron la aparición de un socavón en la calle Calzada del Río, en la colonia Bello Horizonte, donde un vehículo cayó al interior.

Este viernes, personal del Ayuntamiento de Puebla acudió al lugar para iniciar los trabajos de reparación, con el objetivo de tapar el hundimiento y evitar otro incidente.

Las labores comenzaron alrededor de las 10:00 horas. De acuerdo con las autoridades, este fin de semana se realizará la compactación de tierra y el sellado de la zona, mientras que la aplicación de la carpeta asfáltica se prevé para el lunes o martes, cuando quedarán concluidos los trabajos.

El socavón se originó por el constante flujo de agua en la zona, lo que debilitó la carpeta asfáltica.

Vecinos señalaron que desde hace meses se había formado un hoyo en el pavimento y, con el paso de los vehículos, el asfalto terminó por colapsar.

#Puebla 🕳️ Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla ya atienden el socavón que se abrió en la calle Calzada del Río de la colonia Bello Horizonte.



Hoy quedará compactada la tierra, el fin de semana se aplicará la carpeta asfáltica y entre el lunes y el martes todo quedará… pic.twitter.com/t4rost4Ln7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 26, 2025

