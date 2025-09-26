SMT Puebla se equipará con cuatrimotos e intercomunicadores

El Gobierno de Puebla adquirirá 20 cuatrimotos y 20 intercomunicadores con cámara que serían utilizados por algunos de los agentes de Proximidad Vial, aunque todavía se desconoce cuándo entraría en función la nueva corporación.

Según el documento, el equipamiento será entregado a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), que tiene pendiente la incorporación de 400 elementos de Proximidad Vial, quienes serán los encargados de supervisar el cumplimiento del reglamento de tránsito en la entidad.

Se trata de 20 cuatrimotos con capacidad para 2 pasajeros y con garantía no menor a 1 año o 40 mil kilómetros.

Además de 20 cascos, 20 tarjetas de memoria y 20 intercomunicadores con cámara, que deberán tener Wi-Fi incorporado y permitir la vinculación con 2 celulares simultáneamente.

La evaluación técnica y la apertura de las propuestas económicas que presenten las empresas interesadas se hará el 9 de octubre; por lo que el fallo se comunicará el 13 de octubre.

Cabe mencionar que, en julio pasado, la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, indicó que los elementos concluyeron su capacitación el pasado 1 de agosto, pero esperaría la ampliación de recursos de Finanzas para su contratación formal y el suministro de insumos a los agentes.

Según el Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, las facultades de los agentes de Proximidad Vial incluyen la aplicación de amonestaciones y multas.

Por ejemplo, quienes desobedezcan sus indicaciones o la señalización vial tendrán multa de mil 131 a 2 mil 262 pesos; quienes excedan el límite de velocidad recibirán multas desde mil 131 hasta de 2 mil 375 pesos.

