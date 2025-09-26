Ejecutan a ex regidor de Gobernación en Tlalancaleca

Dentro de su propio gimnasio, fue ejecutado Liborio R., ex regidor de gobernación de San Matías Tlalancaleca.

El crimen ocurrió la mañana de este viernes, cuando un hombre cubierto del rostro ingresó al gimnasio Oxigen Fit, donde disparó en cuatro ocasiones a la víctima.

El hombre de 58 años de edad cayó abatido al suelo; los propios miembros de este gimnasio fueron quienes llamaron a emergencias.

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos, donde paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Con el perímetro a resguardo se iniciaron los trabajos de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta ahora, solo se sabe que los agresores huyeron de la escena a bordo de una motocicleta. Sin embargo, se desconocen los motivos de esta agresión.

