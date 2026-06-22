Tiroteo en escuela de Filipinas deja tres estudiantes muertos

Tres estudiantes de secundaria perdieron la vida y otros siete resultaron lesionados tras un tiroteo ocurrido en un instituto de la ciudad de Tacloban, ubicada en la isla de Leyte, en Filipinas, el ataque se registró durante la mañana dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria Nacional de San José.

De acuerdo con las autoridades, los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica, la policía señaló que el número de lesionados fue actualizado conforme avanzaron las investigaciones y las labores de emergencia en la zona.

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Las fuerzas de seguridad informaron sobre la detención de dos sospechosos, ambos menores de edad, uno de ellos cursaba el noveno grado en el mismo centro educativo donde ocurrió el ataque, mientras que el otro también fue puesto bajo custodia para ser interrogado.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el tiroteo y determinar las causas que llevaron a los responsables a cometer el ataque, además, se reforzaron las medidas de seguridad y la coordinación con los directivos del plantel.

Por su parte, el departamento de educación confirmó que las víctimas mortales eran estudiantes de secundaria. Asimismo, anunció que se brindará apoyo psicológico a las personas que presenciaron los hechos y a quienes resultaron afectados por la tragedia.

Las autoridades también hicieron un llamado a respetar la privacidad de las familias de las víctimas mientras continúan las investigaciones. El caso ha generado conmoción en Filipinas y preocupaciones sobre la seguridad en los centros educativos del país.

Editor: Diego González

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