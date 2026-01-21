Puebla es incluida en el Programa de Conservación de Carreteras

Con una inversión de 50 mil millones de pesos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el arranque del programa Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón 2026 en todo el país, con el objetivo de rehabilitar vías federales, la cual contempla al Estado de Puebla con la mejora de los corredores Puebla–Tapachula y Puebla–Progreso.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, la titular del Ejecutivo Federal dijo que esta iniciativa es resultado de un trabajo intenso de revisión de las carreteras, donde se escucharon las solicitudes de las y los mexicanos para rehabilitar las vías federales.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que Puebla forma parte de la Región Sur-Sureste, la cual cuenta con mil 998 kilómetros de extensión, con una inversión de 10 mil 873 millones de pesos.

El programa rehabilitará 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje, de los cuales el 70 por ciento corresponde a ejes troncales. Serán 192 máquinas que trabajarán más de 4 mil kilómetros este año y se realizará mantenimiento preventivo.

Cabe mencionar que en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta puso en marcha en este 2026 el primer Módulo de Pavimentación en la Sierra Norte, con el propósito de dignificar caminos y carreteras del interior del estado con el apoyo de los insumos donados por Pemex y a una tercera parte del costo.

Te recomendamos: