Detienen a narcomenudista con 130 envoltorios de drogas en Lomas de Angelópolis

Un presunto narcomenudista fue detenido en Lomas de Angelópolis durante un operativo, además, se le incautaron 130 envoltorios de drogas.

Este ejercicio fue posible a través de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Marina (Semar), quienes durante recorridos de vigilancia captaron al señalado.

Eduardo N., de 32 años fue interceptado cuando se trasladaba por el Bulevar de Las Cascadas de Santa Clara Ocoyucan, donde en inspección, le encontraron múltiples envoltorios de narcóticos.

Con esta acción las autoridades evitaron la distribución de 132 dosis de metanfetamina, cocaína, crack y heroína y aseguraron cartuchos útiles, dinero en efectivo, así como una motocicleta.

Elementos que junto al señalado fueron presentados ante el Ministerio Público para su proceso correspondiente.

