Volcadura de tractocamión cierra la autopista Teziutlán–Virreyes

La volcadura de un tractocamión registrada la mañana de este miércoles sobre la autopista Teziutlán–Virreyes mantuvo el cierre de la circulación por lo menos seis horas, mientras cuerpos de emergencia retiraban la unidad siniestrada.

La volcadura se presentó alrededor de las 05:00 horas, a la altura del municipio de Cuyoaco, en el tramo que comprende la caseta de Payuca. El conductor de la unidad pesada, tras dar un pestañeo, habría perdido el control y terminó a un costado de la cinta asfáltica, donde incluso el vehículo quedó con las llantas hacia arriba.

Desde esa hora tuvo que ser cerrada la autopista, siendo personal de la Guardia Nacional quien bloqueó la vialidad y, junto con grúas, inició los trabajos para retirar la unidad siniestrada del acotamiento.

Las labores se prolongaron por varias horas; sin embargo, alrededor de las 12:35 horas la vialidad fue reabierta, una vez que las grúas trasladaron el tractocamión a un corralón.

El estado de salud del conductor se desconoce, ya que no se sabe con certeza si huyó del lugar o permaneció en la zona.

