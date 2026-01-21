Lilia Cedillo preside Informe del director de la Facultad de Electrónica

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, presidió el Segundo Informe de Labores de José Francisco Portillo Robledo, director de la Facultad de Ciencias de la Electrónica.

Durante el acto, se destacaron los logros de la unidad académica en materia de docencia, investigación y reconocimientos estudiantiles.

El director Portillo Robledo resaltó la pertinencia de los seis programas de licenciatura y cuatro posgrados que ofrece la facultad, los cuales impulsan la innovación tecnológica. La matrícula actual es de 3 mil 466 estudiantes, de los cuales el 50 por ciento se encuentra en Ciudad Universitaria 2.

La rectora Cedillo enfatizó el impacto social de la investigación desarrollada en la facultad: “Cuando hablamos de la investigación con impacto social, esta facultad se distingue en ello, porque sus proyectos están pensados en ayudar a la gente”.

Asimismo, expresó su satisfacción por la participación de la facultad en proyectos de relevancia nacional, mencionando específicamente su contribución en estudios sobre semiconductores, área prioritaria dentro del Plan México.

