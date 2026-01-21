FGE Puebla destaca avances en protección a mujeres

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, resaltó las acciones en materia de protección a las mujeres, con la atención brindada en los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, la emisión de más de cuatro mil medidas de protección y la reducción del 52.4 por ciento en el delito de feminicidio.

En su mensaje, destacó la implementación de una estrategia integral que permitió la determinación de 31 mil 919 carpetas de investigación, incluyendo expedientes iniciados desde 2013, lo que representa un avance sustantivo en la reducción del rezago y en la generación de certeza jurídica para miles de personas.

Idamis Pastor mencionó que, en coordinación con todos los órdenes de gobierno, se logró la detención de 99 objetivos prioritarios, lo que debilitó a grupos delictivos, y se cumplimentaron más de mil 200 mandamientos judiciales.

Tras la presentación, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, representante del Partido Movimiento Ciudadano, planteó cuestionamientos relacionados con la designación de integrantes de la Fiscalía, las sentencias condenatorias, la diferencia entre los registros oficiales de feminicidio y lo que reportan organizaciones civiles y académicas, las sanciones y reparación del daño por este delito, así como las detenciones en flagrancia.

El diputado Elpidio Díaz Escobar, del Grupo Legislativo del Partido Fuerza por México, preguntó sobre el avance en las investigaciones de personas desaparecidas, cuántas han sido localizadas y en qué condiciones, qué acciones concretas se han implementado para reducir el robo de vehículos, cómo combate la Fiscalía a las bandas dedicadas al robo y desmantelamiento de vehículos y el despliegue de operativos.

En representación del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, el diputado Elías Lozada Ortega realizó cuestionamientos relacionados con las acciones impulsadas para profesionalizar al personal encargado de investigar delitos graves, la aplicación del protocolo de Estambul, así como los resultados del programa “La Fiscalía te escucha”.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña hizo cuestionamientos relacionados con las acciones específicas que se han implementado para garantizar que las investigaciones se conduzcan con objetividad, qué mecanismos existen para blindar a los agentes del Ministerio Público de intereses, los protocolos y clasificación del feminicidio, homicidio doloso y culposo, así como la cantidad de denuncias por violencia digital, ciberacoso y ciberasedio.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, cuestionó a la funcionaria sobre cuántas atenciones se brindaron a familias pertenecientes a colectivos de búsqueda, qué acciones se realizaron para fortalecer la procuración de justicia en zonas alejadas, cuántas denuncias se han presentado en los Centros Libre Casas Carmen Serdán, así como las acciones para garantizar la protección integral a las víctimas.

Por parte del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez preguntó a la fiscal sobre cuántos menores se reportan como desaparecidos y localizados, cómo se realizan los trabajos de coordinación para reforzar las estrategias de prevención, sanción y erradicación de los delitos contra las mujeres, cuáles son los resultados concretos en el delito de ciberasedio, así como las acciones en materia de violencia familiar.

Finalmente, en representación del Grupo Legislativo del Partido Morena, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez hizo cuestionamientos relacionados con cuántas personas se encuentran registradas como desaparecidas y cuál es la tendencia que presenta este fenómeno, qué factores explican la posición que ocupa el Estado sobre personas desaparecidas y qué acciones se están implementando para mejorar estos indicadores; además, cuál es el avance del programa de identificación humana y cuántas personas han sido restituidas ante este esfuerzo.

