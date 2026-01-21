Estudiantes IBERO Puebla desarrollan asistente virtual para adultos con TDAH

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una neurodivergencia que afecta a 1 de cada 65 personas en el país; niños y adolescentes son quienes más lo padecen y reciben un diagnóstico a tiempo. Sin embargo, las personas adultas que no fueron correctamente canalizadas apropiadamente en la infancia presentan múltiples problemas para su vida diaria.

Al ser un trastorno del neurodesarrollo, el TDAH afecta principalmente la capacidad de atención, la autorregulación y la organización. Quienes lo padecen suelen presentar dificultades para mantener rutinas de atención y aseo, para llevar a cabo actividades académicas o laborales de forma constante e incluso para mantener un vínculo con el mundo que les rodea, al no poder adaptarse fácilmente.

Solo 1 de cada 10 adultos con TDAH es diagnosticado formalmente. Algunos casos pueden tardar entre 3 y 4 años en conocerse.

Pablo Urbina Macip y José Antonio Espinoza Ordás, estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la IBERO Puebla, acompañaron a personas con TDAH. Con base en sus vivencias, necesidades y dificultades, desarrollaron SynapTech, un proyecto tecnológico orientado a apoyar la organización, autorregulación y gestión de rutinas en adultos con este trastorno.

SynapTech es una aplicación móvil que funciona como asistente virtual y permite a las personas usuarias registrar sus tareas mediante audio o texto, hablándole directamente a la aplicación. A partir de esta información, la plataforma utiliza inteligencia artificial para refinar y estructurar cada tarea, lo que posteriormente permite generar rutinas diarias con tiempos específicos y consejos personalizados, calculados también con apoyo de IA. Actualmente, el proyecto es totalmente funcional.

La aplicación se conecta a servicios en la nube a través de una API (traducido como ‘interfaz de programación de aplicaciones’), lo que permite integrar el funcionamiento interno del sistema con la interfaz que utiliza la persona usuaria. De acuerdo con sus creadores, este ecosistema digital busca reducir la sobrecarga cognitiva que enfrentan las personas adultas con TDAH al utilizar múltiples herramientas no integradas para organizar su día a día.

El desarrollo del proyecto contempló diversas fases, entre ellas la recolección de requerimientos mediante revisión bibliográfica, encuestas a usuarios y cuestionarios a especialistas; el diseño y desarrollo de la aplicación móvil y la API; la integración de modelos de inteligencia artificial para transcripción y generación de rutinas; así como pruebas de rendimiento y confiabilidad. El proceso se basó en una metodología iterativa con validación constante y análisis de factibilidad técnica, social y económica.

Como perspectiva futura, SynapTech contempla la integración de un collar inteligente que permita interactuar con la aplicación mediante comandos de voz y generar vibraciones configurables para recordar tareas o la toma de medicamentos. Asimismo, el equipo considera la mejora continua de la inteligencia artificial, la personalización de notificaciones, la evaluación de un modelo de negocio y la exploración de alianzas institucionales, siempre atendiendo criterios de ética, privacidad y evaluación de impacto social.

