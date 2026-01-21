SSP inhibe distribución de drogas en Santa Clara Ocoyucan

Resultado del combate frontal al narcomenudeo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) inhibieron la distribución de más de 130 envoltorios que contenían diversas sustancias ilícitas.

La coordinación de las fuerzas federales y estatales también permitió detener a Eduardo N., de 32 años, en inmediaciones del Bulevar de Las Cascadas, a la altura del municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Con esta acción, las secretarías de Seguridad Pública y de Marina evitaron la distribución de 132 dosis de metanfetamina, cocaína, crack y heroína y aseguraron cartuchos útiles, dinero en efectivo, así como una motocicleta.

El detenido y los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece la estrategia de prevención y combate al narcomenudeo, a fin de proteger la tranquilidad de las familias poblanas.

