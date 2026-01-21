SMDIF transforma la vida de beneficiarios con cirugías de cataratas

El programa “Iluminando Miradas”, que impulsa el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, continúa cambiando vidas. Cada vez más personas en situación de vulnerabilidad han recuperado la vista –gracias al programa de cirugías de cataratas gratuitas– que puso en marcha la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib.

El caso de José Luis Portillo Colula, de 56 años de edad y vecino de la colonia San Miguelito, es un ejemplo del impacto positivo de esta acción, ya que tras la cirugía logró recuperar por completo su visión, lo que representó un cambio radical en su vida cotidiana.

José Luis fue diagnosticado con cataratas mientras trabajaba y, aunque ya había sido operado del ojo derecho en el Seguro Social, aún le faltaba intervenir el izquierdo. Gracias al programa “Iluminando Miradas”, pudo completar su tratamiento y recuperar la vista al 100 por ciento.

De igual manera, Luis Antonio Pérez Peralta, de 69 años de edad y habitante de la Unidad Habitacional La Margarita, recuperó la visión en su ojo derecho tras ser intervenido quirúrgicamente, luego de enfrentar severas dificultades para desplazarse y realizar sus actividades diarias.

El beneficiario explicó que, aunque la recuperación no fue inmediata, tal como le indicaron los especialistas de Novavisión, al tercer día comenzó a notar una mejora significativa.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, refrenda su compromiso de impulsar programas sociales que atiendan de manera directa las necesidades de los grupos de atención prioritaria y contribuyan a mejorar su bienestar.

