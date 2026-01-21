Puebla capital abre taller de salud mental para jóvenes

Como parte de las acciones que impulsa el alcalde Pepe Chedraui, desde el Gobierno de la Ciudad de Puebla, para priorizar la salud mental y el bienestar emocional, el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), encabezado por su titular Carolina Cabrera Victoria, invita a las juventudes a participar en las dos primeras ediciones del taller “Cuando el amor se desconecta”, que se llevará a cabo los días 23 y 30 de enero, en un horario de 2:00 a 3:00 p.m., en el marco de la estrategia Ruta Imparable por tu Mente.

Este taller, dirigido a las juventudes de 15 a 29 años, tiene como objetivo fortalecer las habilidades sociales y afectivas, así como crear y consolidar redes de apoyo emocional, especialmente en el contexto de las relaciones en tiempos digitales.

A través de dinámicas participativas y espacios de reflexión, se abordarán temas como el amor, el desamor, la tolerancia a la frustración y la regulación emocional.

💜 Hablar de lo que sentimos también es cuidarnos.

Súmate al taller "Cuando el amor se desconecta" y fortalece tus relaciones y habilidades socioafectivas.

📅 23 y 30 de enero | ⏰ 2:00 a 3:00 pm

📍 Parque Biblioteca

📲 Regístrate escaneando el código. #JuventudImparable pic.twitter.com/snnLpUkfts — Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (@IJMPuebla) January 21, 2026

La Ruta Imparable por tu Mente es una estrategia impulsada por el Gobierno de la Ciudad que busca acercarse a todas las juventudes del municipio de Puebla, entendiendo la importancia de la salud mental y reconociendo las necesidades reales de las y los jóvenes. Desde el IJMP se trabaja para generar espacios seguros, accesibles y empáticos, donde las juventudes puedan expresarse, aprender y acompañarse.

La actividad se realizará en la sede del IJMP, ubicada en Parque Biblioteca (Diagonal Defensores de la República #1126, Col. Villa Verde).

