Lupita Cuautle entrega rehabilitación del Centro Administrativo

La presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó la entrega de la rehabilitación del Centro Administrativo para el Bienestar de las y los sanandreseños, ubicado en la cabecera municipal, con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana y modernizar los espacios públicos.

En su mensaje, la edil resaltó que esta rehabilitación permite ofrecer una atención más eficiente y espacios seguros y dignos para las y los sanandreseños, fortaleciendo la cercanía entre el gobierno municipal y su población.

La obra beneficia de manera directa a más de 41 mil habitantes, al modernizar un inmueble estratégico para la prestación de servicios administrativos y especializados. En este espacio se concentran dependencias clave como la Contraloría Municipal, la Secretaría de Cultura y Turismo, así como las Secretarías del Bienestar y de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, entre otras áreas de atención a la ciudadanía.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de 523 metros cuadrados, demolición y colocación de pisos, pintura en muros y plafones, impermeabilización de losas, así como mantenimiento correctivo del elevador y mejora de áreas comunes, lo que garantiza ofrecer espacios más funcionales, seguros y accesibles.

