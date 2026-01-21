Lupita Cuautle entrega sistema de captación pluvial en CEDAT de San Andrés Cholula

Con el objetivo de fomentar el uso responsable del agua y generar conciencia ambiental entre la población estudiantil, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, entregó un sistema de captación de agua pluvial en el Centro Escolar Doctor Alfredo Toxquo Fernández de Lara (CEDAT).

Durante la actividad, la edil destacó que la educación ambiental es clave para construir un futuro sostenible “Cuidar el agua es una responsabilidad compartida y, a través de esta acción concreta que hace frente a la sequía, desde las escuelas se siembra y se riega conciencia para que nuevas generaciones adopten hábitos que protejan el recurso vital”, subrayó.

Por su parte, la secretaria de Agua, Potable, Drenaje y Alcantarillado, Alejandra Zamora Martínez detalló que este mecanismo permite el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, ya que cuenta con una cisterna instalada con capacidad de almacenamiento de 5 mil litros, que puede captar hasta 70 metros cúbicos de agua durante la temporada de lluvias.

Como parte de esta estrategia integral, se inauguró un mural con un mensaje artístico enfocado en la importancia del cuidado del agua, mismo que fue diseñado y pintado por personal especializado, con la participación de alumnas y alumnos en la construcción de ideas bajo la temática del uso consciente del agua.

Asimismo, se llevó a cabo una jornada de reforestación mediante la plantación de diversas especies a fin de fortalecer la infiltración de agua al subsuelo y propiciar espacios verdes que contribuyan a un ambiente sano y armonioso dentro del plantel.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal promueve la educación ambiental y la corresponsabilidad social en la población estudiantil de San Andrés Cholula.

