Confirman fallecimiento de hombre en el CIS de San Javier 

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, confirmó el fallecimiento de un hombre de 60 años de edad al interior del Centro Integral de Servicios (CIS) de San Javier, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el reporte médico, la persona se desvaneció mientras se encontraba en el área de licencias del edificio, por lo que el personal solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

A su arribo, el personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) realizó la valoración correspondiente y confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se presume que la causa del fallecimiento pudo haber sido un infarto.

El Ministerio Público llevó a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del deceso. El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, reiteró su compromiso con la atención inmediata de emergencias y la coordinación interinstitucional para salvaguardar la salud y seguridad de la población.

