Texmelucan inicia rehabilitación de drenaje pluvial bajo puente de autopista

Con una inversión superior a los 7.8 millones de pesos, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, dio banderazo de inicio a la rehabilitación de drenaje pluvial del bajo puente de la autopista, en la calle Domingo Arenas, principal acceso a la junta auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco, atendiendo una necesidad prioritaria con la que se beneficiará a más de 15 mil personas.

En su participación, el alcalde Juan Manuel Alonso, destacó que esta obra era prioritaria para su gobierno al ser un acceso principal a la localidad y una vía que conecta con otras calles importantes del municipio, con la rehabilitación del drenaje se asegura la circulación en la zona, evitando inundaciones en tiempo de lluvias.

José Jaime Sánchez Cuevas, secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, detalló que los trabajos de rehabilitación incluyen trabajos de limpia y trazo, además, de la ampliación en el diámetro de la tubería para evitar inundaciones.

En su intervención el presidente Auxiliar de Santa Catarina Heyatzacoalco, Enrique Jiménez Huerta, agradeció al gobierno municipal por atender una obra necesaria desde años atrás, evitando inundaciones por lluvias.

Este evento contó con la presencia de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; regidoras y regidores; así como, funcionarios municipales.

