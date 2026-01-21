Texmelucan reporta finanzas sanas; comerciantes cumplen con impuestos

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, mantiene finanzas sanas a través del mejoramiento en la recaudación de impuestos, reflejo de la confianza de las y los texmeluquenses, con lo cual, se refuerzan mejoras a los servicios y obras públicas en bienestar de las familias.

Durante el año 2025 hubo una recaudación histórica en el Mercado Municipal Domingo Arenas, logrando superar 1.1 millón de pesos, esto permitirá a los locatarios obtener mejoras en la recolección de basura y suministro de gas LP, contribuyendo a mejorar las condiciones en las que realizan su actividad comercial.

El Tesorero Municipal, Eduardo Javier Valencia Juárez, informó que en la recaudación del cobro anticipado del impuesto predial y servicio de limpia hubo un alza al cumplimiento en el pago de rezagados, estas aportaciones permiten mantener finanzas sanas para el municipio y mejorar el bienestar de las familias.

Por su parte, José Luis Domínguez Sánchez, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, dio a conocer que ha tenido acercamiento con locatarios del Mercado Municipal Domingo Arenas donde ha logrado avances considerables en la recaudación de impuestos, donde el 75% de los comerciantes han cumplido con el pago correspondiente, con ello se dará certeza jurídica por medio de la entrega de usufructos.

Estas acciones del Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan son el resultado de la confianza ciudadana, permitiendo mejorar la calidad de vida y bienestar de las familias texmelquenses.

