Armenta anuncia apertura permanente para estudiantes de administración BUAP

Con la apertura de espacios de mentoría directa y la incorporación de estudiantes al servicio social en el Gobierno del Estado, la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) celebró su 67 aniversario con resultados tangibles para la formación profesional, al vincular de manera inmediata el aula con la práctica pública.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, participó como orgulloso egresado de la BUAP y primer mandatario estatal formado como administrador público en esta casa de estudios, donde reafirmó su compromiso con una gestión eficaz, basada en planeación, seguimiento y resultados, y anunció la apertura permanente del gobierno estatal para recibir a estudiantes de administración en programas de servicio social y acompañamiento profesional.

En su mensaje, el Ejecutivo estatal subrayó que hombres y mujeres pueden ser lo que decidan ser, al señalar como ejemplo a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y convocó a las y los estudiantes a creer en su formación universitaria, ejercerla con sensibilidad social y asumir el servicio público como una vía real de transformación.

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, destacó que la Facultad de Administración se ha consolidado como un espacio académico sólido, con profundo sentido humano y vocación social, y subrayó que egresados como el gobernador Alejandro Armenta, representan la mejor carta de presentación de la universidad en la vida pública, empresarial y social, al combinar preparación técnica, conciencia social y compromiso ético con sentido humano.

Por su parte, la directora de la Facultad de Administración, María Guadalupe Morales Espíndola, recordó que desde su creación en 1959 la facultad ha evolucionado para responder a los retos económicos y sociales del país, hasta conformar una comunidad cercana a los 13 mil estudiantes, con programas de licenciatura y posgrado que han formado líderes en la administración pública y privada, como el propio mandatario estatal, Alejandro Armenta.

En el marco del aniversario, la rectora Lilia Cedillo, en representación de la comunidad académica, entregó al gobernador la presea “Trayectoria Exitosa” como reconocimiento a una carrera que honra a la BUAP y a esta facultad. Al realizarse la declaratoria inaugural de las actividades conmemorativas del 67 aniversario, se reafirmó el papel estratégico de la administración en el desarrollo del estado y del país.

