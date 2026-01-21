Revelan investigaciones por corrupción en construcción del Museo Barroco

El titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, reveló que existen investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción en la construcción del Museo Internacional del Barroco (MIB), obra emblemática del periodo morenovallista.

Al comparecer ante la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso de Puebla, informó que están desahogando las diligencias para determinar si las irregularidades administrativas derivarán en denuncias penales.

Precisó que, durante 2025, la dependencia presentó 16 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por posibles delitos, aunque se reservó los nombres de las dependencias involucradas.

“Estamos en el proceso de determinar si se constituyen denuncias penales o solo se quedan en procesos de responsabilidad administrativa”, explicó Espidio Reyes respecto al MIB.

Sobre su trabajo frente a la dependencia, detalló que recibieron 5 mil 184 señalamientos contra servidores públicos; de estos, se radicaron 810 quejas formales y 214 denuncias directas.

Además, resolvieron 312 expedientes de responsabilidad administrativa. De las conductas irregulares detectadas, 11 fueron calificadas como graves.

Editor: Renato León

