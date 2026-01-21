Familia se intoxica por confundir raticida con sazonador de pollo en Nuevo León

En la mañana de este martes, en el estado de Nuevo León, se dio a conocer la llegada de una familia al Hospital Metropolitano por intoxicación. Todo sucedió ayer por la noche al haber consumido accidentalmente raticida en lugar de sazonador de pollo.

Los primeros reportes locales indican que una adulta mayor de 79 años de edad preparó caldo de pollo con arroz para su familia de siete integrantes; sin embargo, nunca se percató que el sazonador que había utilizado era un raticida que había sido comprado con anterioridad.

Los otros adultos, al enterarse que no estaba el producto para controlar la plaga y que iniciaron con algunos malestares, decidieron llamar a emergencias y acudir al nosocomio Metropolitano, ubicado en San Nicolás de los Garza.

Entre los afectados se encuentran cuatro jóvenes de 9, 6, 17 y 20 años. Acompañados también por dos mujeres intoxicados de 32 y 50 años, quienes fueron trasladadas junto con los menores para su atención médica.

No obstante, están fuera de peligro y estables, por lo que sólo están a la espera de la confirmación de los doctores para que sean dados de alta y volver a su domicilio con normalidad.

