Presentan credencial del Servicio Universal de Salud en México

El Gobierno de México presentó la credencial del Servicio Universal de Salud, que permitirá a la población recibir atención médica en cualquier institución pública, informó el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, el funcionario explicó que el proceso de credencialización comenzará en marzo y contará con dos modalidades: física y digital, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la salud sin importar la afiliación del paciente.

El documento incluirá nombre, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, así como códigos QR para conocer la derechohabiencia, institución de afiliación y ubicar la unidad médica más cercana. También integrará datos sobre donación de órganos y tipo de sangre.

La versión digital estará disponible a partir del mes de abril mediante una aplicación móvil, lo que permitirá mantener la información actualizada y acceder a los servicios sin necesidad de portar el plástico.

Destacó que la credencial facilitará la atención gratuita en cualquier unidad médica pública, y permitirá a los usuarios conocer la vigencia de sus derechos, como en casos de cambio de empleo o estudios.

Añadió que el sistema estará vinculado a un expediente médico electrónico único, que acompañará a la persona aunque cambie de institución o domicilio, evitando la duplicación de trámites, estudios y recetas.

Finalmente, adelantó que en etapas posteriores la credencial permitirá agendar citas y elegir unidades médicas distintas al domicilio del paciente, como parte del proceso de universalización del sistema de salud.

