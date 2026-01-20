Puebla confirma segundo caso de sarampión; se trata de un menor de 8 años

El subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Orlando Rivera Zurita, confirmó un segundo caso de sarampión en Puebla, correspondiente a un menor de ocho años en la capital del estado, quien se encuentra bajo aislamiento y vigilancia médica.

El funcionario detalló que el caso fue confirmado por laboratorio la tarde-noche y será reportado oficialmente por la Dirección General de Epidemiología a nivel federal. El primer contagio corresponde a una mujer de 30 años, también residente del municipio de Puebla.

Explicó que ambos casos cuentan con antecedente de vacunación y subrayó que la enfermedad es altamente contagiosa, capaz de infectar hasta a nueve de cada diez personas. Por ello, dijo, es clave la detección oportuna, el aislamiento y el seguimiento de contactos.

El especialista señaló que, Puebla ha logrado contener la propagación mediante vigilancia epidemiológica, monitoreo en puntos de entrada, así como el reporte inmediato de enfermedades febriles exantemáticas. Tan solo en 2025 se estudiaron 123 casos sospechosos.

Ante el repunte nacional, que supera los siete mil casos confirmados, el subdirector reiteró que la vacunación sigue siendo la principal medida preventiva. Aseguró que el biológico está disponible en centros de salud y hospitales y solo se requiere la cartilla de vacunación.

Finalmente, llamó a la población a acudir a valoración médica ante síntomas como fiebre y erupciones en la piel, ya que el periodo de contagio inicia cuatro días antes y concluye cuatro días después de la aparición del exantema, lo que hace esencial cortarla a tiempo.

