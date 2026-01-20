Intentan linchar a hombre en Tehuacán; habría abusado de niña de 8 años

La noche de estos lunes pobladores de la junta auxiliar de Santa María Coapan en Tehuacán, intentaron linchar a un hombre junto a una mujer; el varón fue acusado de una presunta agresión sexual en contra de una menor de ochos años de edad, situación que desencadenó la furia de los pobladores.

Los hechos se presentaron alrededor de las 20:30 horas tras un señalamiento directo contra el sujeto, quien presuntamente abusó sexualmente de la niña en el interior de su vivienda.

La noticia de inmediato se esparció en la zona, por lo que de inmediato vecinos se congregaron para hacer justicia por su propia mano. En cuestión de minutos, al menos 300 personas llegaron a la vivienda donde se encontraba el hombre.

Durante aproximadamente 30 minutos, la multitud rodeó y amenazó a los ocupantes de la casa. El hombre intentó huir, pero el aglomeramiento se lo impidió. Ante la escalada de violencia, se solicitó la intervención de elementos de seguridad, quienes activaron de inmediato el protocolo anti-linchamientos.

Cuando los elementos de seguridad lograron ingresar a la vivienda, resguardaron a un hombre y a una mujer, sin embargo, el sujeto fue golpeado severamente por los habitantes, mientras que la mujer que lo acompañaba también fue puesta bajo resguardo policial, ya que también recibió amenazas.

La situación se tornó violenta cuando la multitud inconforme con el rescate de los presuntos responsables, arremetió contra los uniformados, a quienes comenzaron a agredir. Dado que el número de manifestantes superaba ampliamente al de los elementos, estos se replegaron hacia la zona de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca para evitar un enfrentamiento mayor y garantizar el traslado seguro de los detenidos ante la autoridad competente.

Hasta el momento, la tensión persiste en la comunidad. Las autoridades ministeriales investigan la denuncia por el delito de abuso sexual y determinarán la situación legal de los implicados.

