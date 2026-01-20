Lilia Cedillo preside informe de labores de prepa Lázaro Cárdenas

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, presidió el Primer Informe de Labores de Ernesto Sandoval Munive, director de la Preparatoria General “Lázaro Cárdenas del Río”.

Durante el acto, la rectora reconoció la labor docente y los logros de la comunidad escolar.

En su intervención, destacó: “Este informe da fe de toda la comunidad, del trabajo diario en sus aulas, de sus profesores en los grupos de investigación interdisciplinarios y de sus resultados palpables de investigación en este nivel educativo; además de obtener logros deportivos”.

Asimismo, informó sobre proyectos de infraestructura en el plantel, que incluyen la construcción de un edificio de tres niveles y la puesta en marcha del techado de canchas deportivas.

