Secretaria de Deporte destaca apoyo a jóvenes deportistas

Al consolidar el deporte como política de estado, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, informó que en Puebla, el impulso al sector y la atención a las juventudes se consolidan como factores indispensables para la reconstrucción del tejido social, esto, durante su comparecencia ante la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado.

Destacó el compromiso del actual gobierno encabezado por Alejandro Armenta, que garantiza el acceso al deporte para todas y todos. La primera acción estratégica fue la creación de la primera Secretaría de Deporte y Juventud a nivel nacional, con el propósito de dignificar el apoyo a las y los jóvenes, fortalecer el desarrollo físico y atender las causas que generan procesos disociativos, lo que marcó un cambio estructural en la política pública estatal.

En el fortalecimiento institucional, se saldó una deuda histórica con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), por más de 27 millones de pesos, lo que permitió a Puebla recuperar su capacidad para ser sede de acontecimientos de talla nacional e internacional.

Derivado de la regularización, la entidad fue sede de ocho certámenes, con una inversión superior a los 130 millones de pesos, lo que benefició a más de 18 mil 600 atletas, entrenadores y asociaciones deportivas. Estas acciones posicionaron al estado como un referente nacional en la organización de eventos de alto impacto.

En 2025, año de especial relevancia para el sector en la entidad, Puebla logró ser subsede de la Olimpiada Nacional CONADE 2025, en las disciplinas de ajedrez y boxeo. Asimismo, se recibió a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en los tres niveles educativos; básica, media y media superior y los campeonatos Nacionales de Futbol Sub-9, Sub-11.

En dichos eventos, las y los atletas poblanos participantes, así como entrenadoras y entrenadores recibieron por parte del Gobierno de Puebla y mediante la Secretaría de Deporte y Juventud, estímulos económicos nunca antes otorgados, de 10 mil pesos para cada representante, a fin de reconocer y contribuir a su desarrollo deportivo. Aunado a estos logros, la entidad fue sede de justas de talla internacional, entre ellas la Final Four Norceca y el Mundial de Voleibol de Paya U21.

Señaló que trabajar en sinergia con el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, fue fundamental para visibilizar la capacidad del estado al albergar eventos deportivos de gran magnitud, orientar a nuestros futuros deportistas hacia el alto rendimiento y seguir con capacitaciones para las y los entrenadores poblanos.

Finalmente, la secretaria Gabriela Sánchez Saavedra destacó que a través de becas, apoyos económicos, impulso al deporte social y de alto rendimiento, programas comunitarios y acciones dirigidas a las juventudes, la presente administración refrenda su compromiso con el bienestar, alineado a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, para construir una Puebla con igualdad de oportunidades en esta “Tierra de Campeonas y Campeones”.

