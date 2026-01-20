En comparecencia del Congreso, Gaby Sánchez enfatiza impulso a atletas

En su comparecencia en el Congreso del Estado, derivado de la glosa del Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, resaltó el compromiso de la administración para garantizar el acceso al deporte a todas las personas.

Durante su exposición, ante las y los diputados de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso, la funcionaria destacó que se saldó la deuda con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por más de 27 millones de pesos, lo que permitió a Puebla recuperar su capacidad para ser sede de eventos deportivos.

En este sentido, resaltó que el Estado fue sede de ocho eventos que beneficiaron a más de 18 mil 600 atletas, entrenadores y equipos. Además, indicó que durante 2025 se invirtieron más de 19 millones de pesos en becas y apoyos; asimismo, se impulsó el deporte incluyente con el otorgamiento de recursos a atletas paralímpicos, así como a participantes de Juegos Autóctonos, Indígenas y Nacionales Populares.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, representante del Partido Movimiento Ciudadano, preguntó a la funcionaria qué porcentaje de recursos se concentró en atletas de alto rendimiento y cuánto se destinó a procesos de formación temprana o comunitaria, los criterios para seleccionar a los 139 municipios donde se llevaron a cabo activaciones deportivas, el control financiero para evitar una deuda como la de CONADE, así como las políticas de inclusión.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Fuerza por México, la diputada Modesta Delgado Juárez cuestionó a la secretaria sobre la cantidad de solicitudes de información recibidas en 2025 y el estatus de atención; además, solicitó la cifra de recursos para llevar a cabo las diversas acciones en la subsecretaría de Juventud.

Por parte del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala planteó temas relacionados con la cantidad de personas que participaron en el Premio Estatal de la Juventud y de qué municipios provenían; además, cuántos municipios fueron beneficiados con las actividades de la dependencia y bajo qué criterios se definió la cobertura.

En su intervención, la diputada Celia Bonaga Ruiz, en representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, preguntó a la funcionaria qué acciones se han implementado para difundir los programas de la Secretaría en todo el Estado y garantizar que lleguen a los municipios, qué diagnóstico hay sobre la infraestructura deportiva en Puebla, qué programas comunitarios se están impulsando en zonas de alta vulnerabilidad y cómo se garantiza que lleguen a zonas rurales e indígenas.

La diputada Xel Arianna Hernández García, del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, hizo cuestionamientos relacionados con la distribución del presupuesto del ramo 35, cómo se alinean los programas en materia de inclusión y qué estrategias se prevén para ampliar su avance en zonas rurales, así como el impacto de las jornadas “Tejiendo Paz”.

Asimismo, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, cuestionó a la funcionaria sobre cómo se están gestionando los apoyos externos, así como el desempeño de los espacios deportivos bajo la responsabilidad del Estado, para maximizar su impacto social.

Finalmente, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, del Grupo Legislativo del Partido Morena, preguntó a la secretaria sobre la atención y solución a la deuda que se mantenía con la CONADE y el estatus actual de dicha obligación; también, cuáles son los convenios de colaboración que actualmente se encuentran vigentes.

