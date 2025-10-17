Puebla moviliza ayuda humanitaria para afectados en Sierra Norte

El Gobierno del Estado de Puebla, liderado por el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, moviliza recursos y esfuerzos para brindar apoyo inmediato a las comunidades afectadas por las recientes lluvias intensas en la Sierra Norte.

A través de los centros de acopio que se encuentran habilitados en diferentes puntos de la capital, el SEDIF recibe y organiza donaciones para garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan.

Ceci Arellano ha supervisado personalmente la entrega de despensas y artículos de primera necesidad a las familias afectadas, mientras que el sistema estatal mantiene un proceso eficiente para clasificar y transportar los insumos a Huauchinango, Xicotepec y otros municipios vulnerables y que se mantienen como Centros de Operación desde donde se distribuye la ayuda.

Al respecto, la titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y Vinculación Social del DIF, María del Carmen Paniagua, confirmó que se han entregado más de 44 mil apoyos y que la logística funciona sin interrupciones para atender esta emergencia.

Entre los productos más necesarios se encuentran agua embotellada, leche en polvo, azúcar, alimentos no perecederos como latas con sistema abre fácil, sopa, frijol, comida para mascotas, además de artículos de uso personal como jabón, shampoo, papel higiénico, toallas femeninas, pañales para adultos y bebés, así como ropa limpia y en buen estado.

El gobierno estatal solicita a la población expresar su solidaridad mediante los centros de acopio y evitar trasladarse directamente a las zonas afectadas para no saturar las vías, que actualmente presentan daños y están en proceso de rehabilitación.

El patronato del DIF estatal y organizaciones civiles trabajan coordinadamente para asegurar que cada donativo se entregue de forma transparente y oportuna. Ricardo Jiménez, integrante del patronato, enfatizó que la generosidad de los poblanos se canaliza mediante una red que une esfuerzos gubernamentales y sociales para restablecer la vida en la Sierra Norte.

La invitación del gobierno de Puebla sigue abierta con la campaña “Colecta con causa, nuestras hermanas y hermanos nos necesitan” para que la ciudadanía confíe en los centros de acopio y continúe aportando productos necesarios. La solidaridad y coordinación demuestran que, frente a la adversidad, Puebla responde con un corazón humanista y un compromiso firme por el bienestar de todos sus habitantes.

Te recomendamos: