San Pedro Cholula celebra éxito del Mundial de Voleibol de Playa

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, calificó como “éxito rotundo” la realización del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 en el municipio, proyecto que proyecta una derrama económica superior a los 40 millones de pesos con la visita de más de 20 mil personas durante los cinco días del evento internacional.

Fernández celebró particularmente los triunfos de las selecciones mexicanas femenil y varonil frente a Alemania y Bélgica respectivamente, señalando que estos resultados “demuestran el talento y nivel competitivo del deporte mexicano”.

La edil destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para materializar este evento que reúne a 30 países y 64 competidores, consolidando a San Pedro Cholula como destino deportivo y turístico.

El municipio continúa posicionándose como sede de eventos deportivos internacionales, luego de haber recibido recientemente La Carrera Panamericana después de tres décadas de ausencia.

Fernández anunció que en las próximas semanas se realizará una carrera de ciclismo nacional con punto de partida y meta en la Plaza de la Concordia, extendiendo una invitación a ciudadanos y visitantes para participar en las actividades programadas para el cierre de año que combinan deporte, cultura y turismo.

