Bloquean bulevar Margaritas; exigen arreglar la escuela Justo Sierra

Padres de familia de la escuela Justo Sierra bloquearon la mañana de este viernes el bulevar Margaritas, entre la 2 y 4 Sur, en protesta por la falta de atención a las deficiencias estructurales del plantel, las cuales —aseguran— han reportado desde hace varios años sin recibir respuesta.

Alrededor de las 08:00 horas, un grupo de padres se colocó en la vialidad con pancartas y carteles, exigiendo la rehabilitación del techo del inmueble, el cual presenta escurrimientos y daños que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.

Los manifestantes señalaron que han acudido en diversas ocasiones ante las autoridades escolares y la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero afirmaron que solo han recibido promesas y evasivas, sin que hasta el momento se realicen los trabajos necesarios.

#ConexiónVial Cierre en las Margaritas, desde 16 de Septiembre hasta la 2 Sur. Padres de familia protestan en la zona. pic.twitter.com/vRnsjJyiLr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 17, 2025

El cierre generó tensión entre automovilistas y manifestantes, ya que algunos conductores discutieron con los padres al intentar pasar por la zona; sin embargo, los enfrentamientos no pasaron a mayores.

Cerca de las 10:00 horas, personal de la CORDE y de la SEP arribó al lugar para dialogar con los inconformes y buscar acuerdos que permitan liberar la vialidad. Se espera que la SEP emita un comunicado oficial sobre los compromisos alcanzados con los padres de familia.

