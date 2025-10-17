Militar jura como presidente de Madagascar tras golpe de estado

El coronel Michael Randrianirina, líder del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), fue investido este viernes como “presidente para la refundación de la República de Madagascar” durante una ceremonia en el Alto Tribunal Constitucional, tres días después de perpetrar un golpe de Estado que derrocó al presidente Andry Rajoelina.

Vestido con traje civil en lugar de uniforme militar, Randrianirina juró el cargo tras anunciar el martes la supresión de la Constitución y la toma del poder, respondiendo a las protestas populares iniciadas el 25 de septiembre contra los cortes de electricidad y agua que evolucionaron hacia un movimiento antigubernamental que acusaba al presidente Rajoelina de corrupción y malversación.

El nuevo líder militar anunció la creación de un consejo integrado por el Ejército, Gendarmería y Policía Nacional, con posible incorporación de civiles, que dispondrá de hasta dos años para “reconstruir los cimientos de la nación” e incluirá un referéndum constitucional.

Mientras manifestantes recibieron con júbilo el golpe, la Unión Africana suspendió a Madagascar de todas sus actividades y la Comunidad de Desarrollo del África Meridional calificó el levantamiento como “grave amenaza” para la estabilidad regional.

Este constituye el cuarto golpe de Estado en la historia del país desde su independencia de Francia, repitiendo el patrón de 2009 cuando el mismo CAPSAT facilitó el ascenso al poder de Rajoelina.

