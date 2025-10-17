Proponen construir túnel “Putin-Trump” que conecte Rusia y Alaska

Kiril Dmítriev, emisario ruso para la cooperación económica con Estados Unidos, propuso la construcción de un túnel transcontinental entre Rusia y Estados Unidos a través del estrecho de Bering que llevaría el nombre de los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, reviviendo un proyecto que data de la era soviética.

“Imaginen conectar Estados Unidos y Rusia, las Américas y Afro-Eurasia con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas que simbolizaría la unidad”, escribió Dmítriev en la red social X tras la primera conversación telefónica entre ambos mandatarios desde la cumbre de Alaska de agosto.

El funcionario estimó que The Boring Company de Elon Musk podría reducir el costo a 8 mil millones de dólares.

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.”



With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Dmítriev, quien participó en la reciente entrega de documentos soviéticos sobre el asesinato de John F. Kennedy, reveló que en esos archivos se menciona un proyecto similar denominado “Puente Mundial de la Paz Kennedy-Jruschov” que fue considerado durante la Guerra Fría.

El Fondo Ruso de Inversión Directa que dirige se ofreció a financiar la iniciativa en colaboración con la empresa de Musk.

El emisario ruso argumentó que el túnel facilitaría la exploración conjunta de recursos naturales, fortalecería las economías y generaría empleos, reviviendo una ruta que según científicos fue utilizada por los primeros humanos para migrar de Asia a América del Norte.

