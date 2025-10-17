Detienen a hombre armado tras persecución en zona de la CAPU

Un hombre fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla tras una persecución vehicular registrada durante un operativo de prevención del delito en la zona norte de la capital poblana.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados detectaron a un vehículo que intentaba evadirlos mientras circulaban sobre la Gran Avenida, a la altura del bulevar Carmen Serdán. Ante la actitud sospechosa del conductor, los elementos iniciaron una persecución.

La unidad involucrada, un Volkswagen Pointer rojo, fue interceptada cerca de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), donde los agentes lograron frenar su marcha y asegurar al conductor, quien portaba un arma de fuego.

Aunque inicialmente se presumió que el detenido había realizado disparos en la zona, las autoridades descartaron esta versión al no localizar casquillos percutidos durante la inspección.

El individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, mientras que el vehículo quedó asegurado como parte de las investigaciones.

