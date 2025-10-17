Muere Ace Frehley, guitarrista original y fundador de KISS, a los 74 años

Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de KISS, falleció a los 74 años, según confirmó su familia mediante un comunicado. El músico permanecía conectado a soporte vital desde septiembre.

El músico fue desconectado del soporte vital tras sufrir una hemorragia cerebral derivada de una caída en su estudio hace dos semanas, de acuerdo con medios estadounidenses como TMZ.

La noticia se dio a conocer tras semanas de especulaciones sobre su estado de salud, que incluyeron una “caída menor” reportada por su manager el 25 de septiembre y la posterior cancelación de sus giras.

Frehley se unió a Kiss en 1972, completando la alineación clásica junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Su contribución fue fundamental en álbumes como “Alive!” (1975).

Abandonó la agrupación en 1982 por problemas de adicción y diferencias creativas, aunque regresó para la gira de reunión de 1996 hasta 2002. Es el primer miembro original de KISS en fallecer.

En su carrera solista, formó su propia agrupación, Frehley’s Comet. Su última presentación con la banda original fue en la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

