Con cateos aseguran drogas y detienen a hombre en Huaquechula

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, ejecutó dos órdenes de cateo en la localidad de Cacaloxuchitl, municipio de Huaquechula, como resultado de labores de inteligencia e investigación.

Los agentes identificaron dos domicilios utilizados como puntos de distribución y comercialización de narcóticos, por lo que solicitaron las órdenes judiciales correspondientes.

El 20 de mayo de 2026, durante el primer cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la calle 10 Norte, sin número visible, se detuvo a Luciano N. y se aseguraron 37 bolsas tipo ziploc con sustancia similar al cristal, 20 envoltorios con hierba seca con características de marihuana, una báscula gramera y 200 pesos en efectivo.

En una segunda acción operativa realizada en un domicilio sobre la calle 6 Norte, también en Cacaloxuchitl, fueron aseguradas 34 bolsas tipo ziploc con sustancia similar al cristal.

Las investigaciones permitieron establecer que ambos inmuebles operaban como puntos discretos para la venta y distribución de droga, manteniendo actividades permanentes de narcomenudeo en la región. Los inmuebles quedaron asegurados y tanto la persona detenida como los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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