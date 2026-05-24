Secretaría de las Mujeres realiza carrera con causa en parque Sendela

La Secretaría de las Mujeres realizó la VIVA RUN en el parque Sendela, iniciativa impulsada por el Voluntariado de la dependencia para fortalecer la solidaridad, la convivencia y el apoyo a poblanas y familias del estado.

La actividad consistió en un recorrido de 7 kilómetros, en el que las y los asistentes contribuyeron mediante la donación de dos kilogramos de arroz o frijol, así como productos de higiene femenina, artículos que serán destinados a refugios y espacios de atención para personas en situación de vulnerabilidad.

La jornada reunió a corredoras, corredores, familias y juventudes en un ambiente de convivencia, presencia ciudadana y compromiso colectivo, además de contar con el respaldo de patrocinadores y aliados que se sumaron a esta causa con sentido humano.

La titular de la dependencia, Yadira Lira Navarro, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen la empatía y la unión social, además de demostrar que el trabajo conjunto puede transformar vidas y generar bienestar para quienes más lo necesitan.

Por su parte, Estrella Leyva, participante de la VIVA RUN, señaló que la experiencia representó una oportunidad para apoyar una causa solidaria mientras se fomenta la salud y la convivencia familiar: “Para mí, correr significa libertad y hoy tuvo una esencia especial, porque sabemos que cada aportación ayudará a otras poblanas”.

El Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier, reafirma con estas acciones su compromiso con las causas sociales y el fortalecimiento de iniciativas que favorecen a quienes más lo necesitan, en concordancia con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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