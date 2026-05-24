Armenta entrega fertilizantes y equipos agrícolas en Sierra Negra

Las y los productores del campo no están solos, tienen el respaldo de los gobiernos de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al entregar más de 7 mil fertilizantes, drones, tractores e implementos que sumaron 64 instrumentos para transformar los cultivos de la región en riqueza comunitaria.

Ante más de 2 mil personas, Armenta Mier reafirmó su compromiso con el derecho al acceso a la salud de la población de la Sierra Negra, al señalar que gestionará la construcción del Hospital Regional de Acatlán con las y los presidentes municipales de la región.

Con el propósito de generar bienestar y desarrollo, el ejecutivo estatal también entregó recursos para 39 proyectos de Obra Comunitaria, al subrayar que este programa nace del principio de la Cuarta Transformación: “Con el Pueblo todo, sin el pueblo nada”. Por ello, llamó a las y los delegados estatales a trabajar de manera cercana con ediles, alcaldesas y con el pueblo, ya que esta iniciativa es para beneficio de toda la población. “Se gobierna para todos y se demuestra trabajando”, afirmó Armenta Mier y recordó que para este año se destinaron mil 700 millones en este rubro.

Al entregar mil árboles frutales, el gobernador puntualizó que este apoyo tiene dos objetivos, cuidar el medio ambiente y generar insumos, para tener opciones de alimentación para toda la población. Recordó que con la tecnología se transforman los productos del campo con valor agregado, lo que permite generar riqueza comunitaria.

La subsecretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogia Aguilar, indicó que con la entrega de más de 7 mil fertilizantes se mejora la nutrición de granos básicos. Destacó que estos apoyos son históricos, con una inversión superior a mil 700 millones de pesos. En este sentido, comentó que a la fecha el estado cuenta con más de 220 tractores, 78 drones y mil 700 implementos en todo el territorio.

En tanto, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), María de los Ángeles Ballesteros García, mencionó que con trabajo conjunto y la entrega de mil plantas de especies frutales y polinizadoras se mejora la producción del campo, cuyo objetivo es generar beneficios a las familias poblanas y fortalecer la seguridad alimentaria.

Por su parte, el coordinador de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, detalló que con una inversión de más de 13 millones 500 mil pesos se apoyan 39 proyectos para construir desayunadores, áreas deportivas, Casas de Salud, escuelas e infraestructura para agua potable. Recordó que durante 2025 se entregaron 39 millones de pesos para la región y señaló que tan solo en Ajalpan se apoyaron 22 iniciativas con una inversión de 8 millones de pesos.

El edil de Ajalpan, Faustino Soriano Centeno, señaló que en el municipio han mantenido un trabajo constante y cercano a la población, con atención directa a las necesidades de las y los ciudadanos. Destacó que, con el respaldo de los tres órdenes de gobierno, se fortalecieron las acciones de seguridad en beneficio de las familias. “Aquí no hay impunidad, trabajamos por el bienestar de nuestro pueblo”, afirmó. Asimismo, agradeció los apoyos otorgados a través del Programa de Obra Comunitaria.

Gudelia Gutiérrez Martínez, originaria del municipio de Altepexi, quien se dedica a la siembra de maíz para el consumo familiar y a la comercialización de una parte de la cosecha, con la finalidad de generar ingresos para su hogar, reconoció el respaldo recibido por parte de la administración estatal. “Antes no nos tomaban en cuenta, le agradezco al gobernador este apoyo”, expresó.

En el marco del Programa de Obra Comunitaria, la tesorera Carmen Ambrosio Seguro, originaria de la comunidad de San Francisco Altepexi, informó que recibió un recurso de 570 mil pesos para la dignificación del piso del mercado de la región. Destacó que esta obra beneficiará de manera directa a las y los habitantes de la zona, al mejorar las condiciones del espacio comercial. Asimismo, agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier por el respaldo otorgado a su comunidad.

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