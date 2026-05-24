Puebla y Huatulco se acercan con vuelo directo

En una estrategia de promoción mutua de la oferta turística de ambas ciudades y del próximo vuelo directo entre ellas, la Secretaría de Economía y Turismo organizó una presentación destino de Huatulco, Oaxaca, entre turoperadores y prestadores de servicios del municipio de Puebla.

Al darles la bienvenida, en representación del alcalde Pepe Chedraui, el secretario Jaime Oropeza Casas reconoció la belleza natural de las bahías de Huatulco, la cultura y gastronomía de su comunidad y la facilidad que habrá, a partir del 1 de junio, para que las y los poblanos viajen a Oaxaca, y viceversa, con tarifas a precios especiales.

Subrayó que las playas del vecino estado cuentan con una amplia variedad de hoteles, restaurantes y servicios para recibir a las y los poblanos, lo mismo que a los visitantes y turistas que lleguen a ambos destinos y que podrán volar para conocer más de estas ciudades.

Mientras que Julio César Cárdenas Ortega, presidente municipal de Huatulco, agradeció la colaboración del gobierno municipal de Puebla para exponer los atractivos turísticos de su comunidad, a la par en que destacó que, a lo largo de la historia, también los estados de Puebla y Oaxaca han intercambiado tradiciones, cultura y saberes, que hacen de todos sus destinos, lugares imperdibles.

Para terminar, el secretario y el presidente municipal coincidieron en que el turismo en sus respectivas ciudades son actividades económicas de suma relevancia, que contribuyen al desarrollo y progreso de sus localidades y de sus habitantes.

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